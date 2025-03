Ramon Dino revela efeito negativo de remédios em Mr Olympia marcado por suor excessivo

Ramon Dino concedeu entrevista para o influenciador do mundo do fisiculturismo, Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do Youtube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. Dino fez revelações inéditas sobre sua carreira e comentou também o episódio do último Mr. Olympia, quando ficou na quarta colocação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu não sei de fato onde a gente errou. Mas se fosse para voltar, seria em algum momento que erramos ali na preparação. Antes de subir no palco tava tudo perfeito. Mas acho que em questão de remédios que a gente tomou antes ali, pode ter batido algum efeito contrário. Não foi como a gente esperava.

Após dois anos de confrontos entre Cbum e Dino, era esperado que os dois travassem mais uma batalha em 2024. Não foi o que aconteceu. O brasileiro passou longe de mostrar o seu melhor físico e ainda começou a suar excessivamente durante as comparações. O processo dificultou a visualização do shape do atleta, que ficou com a tinta borrada.

continua após a publicidade

➡️ Ramon Dino revela medidas atuais do seu físico

Relembre a participação de Ramon Dino no Mr Olympia 2024

Ramon ficou em quarto lugar na categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024. O primeiro lugar ficou com o agora hexacampeão Chris Bumstead. Os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski completaram o pódio, respectivamente. A edição deste ano marcou o sexagésimo aniversário, e foi realizada em Las Vegas (NV).

- Infelizmente não foi o que a gente sonhava e queria, que era o top 1. Mas, graças à Deus, a gente ainda está nas cabeças e eu estou muito orgulhoso disso. A gente fez um trabalho mais do que 100%, estou muito feliz, porque nós trouxemos a evolução que eles (jurados) pediram e ano que vem tem mais - disse Ramon.

continua após a publicidade