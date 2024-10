Quem é Ramon Dino, fisiculturista brasileiro favorito no Mr. Olympia 2024?

Ramon Rocha Queiroz, mais conhecido como Ramon Dino, é um fisiculturista profissional brasileiro de 29 anos, nascido em Rio Branco, no Acre, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, Dino é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

Em 2018, Dino participou do Olympia Brasil, um dos eventos mais importantes do cenário brasileiro, tornando-se campeão e conquistando seu cartão profissional pela categoria Classic Physique. Em 2021, na edição do Mr. Olympia, Ramon Dino participou de sua primeira competição internacional. Ao fim do show, conquistou a 5.ª colocação. Pouco mais de um mês depois, participou do Expo Super Show, no Rio de Janeiro, e garantiu vaga para o Olympia 2022.

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

(Foto: Reprodução/Arnold Classic)

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia, onde busca o primeiro título do Brasil na categoria.

Ramon Dino pode vencer Cbum?

Depois de ser derrotado por Wesley Vissers em Ohio, o brasileiro adotou uma estratégia diferente. Dino fez a maior preparação da sua vida, aproximadamente 22 semanas. Com isso, aos comandos de Chris Aceto e Filipe Faixa Preta - seus treinadores -, Ramon alcançou melhorias significativas nas poses em que perdira para Chris Bumstead.

Com isso, é improvável que o acreano seja derrotado novamente por Vissers ou qualquer outro Classic Physique, que não seja Cbum. Porém, Ramon promete confirmar as expectativas e vencer o canadense, se tornando o primeiro homem brasileiro a vencer uma categoria da competição de fisiculturismo mais importante do mundo.