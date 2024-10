Quem é Chris Bumstead, o CBum, maior rival de Ramon Dino no Mr. Olympia 2024?

Christopher Adam Bumstead, mais conhecido como CBum, é um fisiculturista profissional canadense de 29 anos. Nascido em Ottawa, ele é o principal atleta de fisiculturismo do mundo. Cinco vezes campeão do Mr. Olympia, CBum é um dos grandes favoritos a vencer e manter o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

continua após a publicidade

Chris Bumstead, de 29 anos, é o atual pentacampeão consecutivo do "Mr. Olympia", torneio organizado pela Federação Internacional de Fisiculturismo. Depois de ser vice-campeão em 2017 e 2018, ele venceu o prêmio nas cinco edições seguintes. Os maiores vencedores da competição, organizada desde 1965, são Lee Haney e Ronnie Coleman, com oito títulos cada.

➡️ Ramon x CBum no Mr. Olympia 2024: onde assistir e horários

Conhecido como CBum pelos fãs, o canadense sempre foi praticante de esportes e gostava de jogar futebol americano, hóquei, basquete, esgrima e outras modalidades durante a infância e adolescência. Aos 14 anos, ele foi introduzido ao mundo do levantamento de peso e logo o seu físico começou a chamar a atenção. Cinco anos depois, Chris Bumstead iniciava a carreira profissional no fisiculturismo.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Ramon Dino, fisiculturista brasileiro favorito no Mr. Olympia 2024?

Atualmente, CBum conta com pouco mais de 18 milhões de seguidores apenas no Instagram. O canadense costuma compartilhar vídeos e fotos dos treinos, além de registros posados para mostrar o "shape".

CBum pode perder o título para Ramon este ano?

Dino pode ter perdido para Wesley Vissers no Arnold Ohio 2024. Mas, a realidade é que o brasileiro é a maior ameaça para a coroa de Chris e o canadense sabe disso. Depois de estreitar a briga pelo título no ano de 2023, Ramon promete trazer sua melhor versão para o Mr. Olympia 2024. O brasileiro fez a maior preparação de sua carreira.

continua após a publicidade

(Foto: Reprodução)

Mesmo assim, o CBum não deve perder tão fácil sua sequência de vitórias. As atualizações e declarações do atleta indicam que o cinco vezes campeão vai apresentar a melhor versão da sua carreira. Por isso, caso Ramon vença, o feito do brasileiro será histórico, considerando que Bumstead está entre os fisiculturistas mais relevantes e vitoriosos de todos os tempos. O canadesne é considerado o "Arnold Schwarzenegger da era moderna".