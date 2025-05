Rival de Ramon Dino anuncia novo treinador; veja quem

Após uma estreia na Classic Physique abaixo das expectativas, Caike Pro divulgou que Neil Hill será seu novo coach. O brasileiro também confirmou o fim da parceria com o, agora, ex-treinador Johnny Sebastian. O anúncio foi feito por meio de seu canal no YouTube, nesta quarta-feira (14).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No último sábado (10), o brasileiro participou do Pittsburgh Pro e fez a sua estreia na categoria Classic Physique. O fisiculturista acabou ficando na sétima colocação, resultado aquém da expectativa dos fãs de fisiculturismo. Ruff Diesel se sagrou campeão e Josema Beast ficou com o segundo lugar. Caike Pro deu sua opinião sobre seu físico apresentado no palco e revelou o feedback dos árbitros.

- Sobre a estreia, fiquei muito feliz com a estreia que eu tive na ClassicPhysique, mas tenho certeza de que não apresentei nem 60% do que eu sou capaz, porque eu vi meu físico semanas antes da competição e achei muito melhor do que o do dia da competição. Tanto na questão de condicionamento, fullness, tamanho, mas ainda temos com 6 kg para colocar no shape. Logo após a competição, eu pedi o feedback dos árbitros e eles me disseram que o shape estava bom, só precisava de mais tamanho. O que eu mais gostei foi o do Tyler Manion, porque ele me viu duas semanas antes do campeonato e ele falou que já me viu muito melhor, e que seis semanas atrás eu estava muito maior e mais seco. Então, eu acho que se eu trouxesse aquele físico teria dado bom (no Pittsburgh Pro) - declarou Caike Pro.

continua após a publicidade

Caike Pro fecha com mesmo coach de Rafael Brandão



Caike Pro contou como foram os momentos após descer do palco do Pittsburgh Pro. O brasileiro explicou os motivos pelos quais optou por escolher Neil Hill como seu novo coach, e deu uma prévia dos seus próximos passos com a nova parceria.

No backstage, eu conversei um pouco com Neil Hill, e ele é um ótimo treinador, já treinou grandes nomes como Flex Lewis, 7x Mr. Olympia da 212; do atual top 2 da Classic, Mike Sommerfeld; e do nosso grande campeão, Rafael Brandão. E eu decidi entrar em contato com ele para saber se ele topava trabalhar comigo e ele aceitou. Agora estamos na fase de recovering (descanso do físico), até ele mandar o planejamento de Bulking (ganho de massa muscular), e depois quando começa a preparação - revelou.

continua após a publicidade

No final do vídeo, Caike Pro anunciou mais um reforço ao seu time. O brasileiro terá um treinador específico para os treinamentos na academia e se juntará a Neil Hill (responsável pela dieta e recursos ergogênicos) e Rachel Daniels (treinadora de poses), na busca pela vaga para o Mr. Olympia.