Ramon Dino enfrenta Cbum novamente; entenda como

Recém-aposentado dos palcos, Chris Bumstead, o "Cbum", anunciou que irá treinar Urs Kalecinski, um dos principais nomes da categoria Classic Physique e adversário de Ramon Dino. O atual hexacampeão do Mr. Olympia e o terceiro colocado nas últimas três edições farão uma parceria no pré-contest do principal evento de fisiculturismo do mundo.

Em vídeo no seu canal do Youtube, Urs recebeu Cbum na Alemanha, sua terra natal, para uma sessão de treinamentos. Durante a conversa, o canadense afirmou que não iria treinar, pois quer se recuperar para fazer treinos com ele às vésperas o pré-contest do Mr. Olympia, que será realizado em outubro, em Las Vegas, Estados Unidos.

Com a ajuda para Urs, Cbum será adversário de Ramon Dino mais uma vez. O brasileiro, que foi vice-campeão do americano em 2022 e 2023, busca o seu primeiro título no Mr. Olympia. Após seis anos de dinastia de Bumstead, a categoria terá um novo campeão no principal evento de fisiculturismo do mundo, já que o americano se aposentou dos palcos após a edição passada.

Cbum e Urs Kalecinski (Foto: Reprodução / Instagram)

Ramon Dino revela peso atual, dieta e protocolo de treinamentos

Maior nome do fisiculturismo brasileiro, Ramon Dino segue a preparação para o Mr. Olympia 2025. Em vídeo para o canal da Max Titanium, no YouTube, o atleta Classic Physique revelou seu peso atual e divulgou o plano dietético passado pelo seu preparador, Chris Aceto. Fabrício Pacholok, treinador do brasileiro, falou sobre as estratégias de treino que estão sendo usadas neste período de bulking (fase de ganho de massa muscular).

Após a quarta colocação no último Mr. Olympia, em outubro de 2024 - resultado que gerou muita frustração tanto para o Dino, quanto para os fãs brasileiros -, Ramon ficou um tempo em off season. Esse período foi importantíssimo para o brasileiro não só recuperar a musculatura e realizar exames, mas também para fazer ajustes em sua equipe e assimilar o revés na maior competição da temporada.

Em 2025, a estrela brasileira iniciou sua preparação e aproximadamente um mês depois alcançou a marca de 124kg. A notícia chocou o mundo do bodybuilding e reacendeu a chama nos torcedores que acreditam em um triunfo do Dino no Mr. Olympia de 2025.

Ramon Dino foi vice-campeão do Mr. Olympia 2022 e 2023 (Foto: Divulgação)

