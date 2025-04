Buscando o trono da Classic Physique, deixado vago pelo hexacampeão Chris Bumstead, Ramon Dino segue seu bulking (fase de ganho de massa muscular) brutal, que vem chocando a internet nos últimos meses. Com seu peso flutuando entre os 120 kg e 124 kg, o brasileiro dispara como um dos favoritos a conquistar o título do Mr. Olympia 2025. Durante um treino de costas, postado no canal da "Max Titanium", no YouTube, o menino do acre deu uma palhinha das suas costas, em meio ao pump do treinamento. Confira o trecho abaixo:

Ramon Dino mostra suas costas

No vídeo, Ramon treina costas com outro atleta Classic Physique brasileiro, Breno Freire, mais conhecido como Tenente Breno. Sob a supervisão de Welligton Nescau, atleta IFBB Pro Open, ambos os atletas foram levados ao extremo e mostraram uma parte de seu físico. Atual treinador de Dino, Fabrício Pacholok não pode estar presente, devido a alguns compromissos profissionais. No entanto, o coach escalou Nescau para comandar os treinos dos Classics.

Periodização de treinos de Ramon Dino

1º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em puxadas)

2º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em peito)

3º treino - Perna (foco em quadríceps e estímulo em posterior)

Dia de descanso

4º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em remadas)

5º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em ombro)

6º treino - Perna (foco em posterior e glúteo, com estímulo em quadríceps)

Dia de descanso

Dieta de bulking de Ramon Dino

1ª refeição - 80g de aveia, cinco fatias de pão com geleia e cinco ovos inteiros

2ª refeição (pré-treino) - 400g de arroz e 250g de carne vermelha

3ª refeição (pós-treino) - 400g de arroz e 225g de frango

4ª refeição - 350g de batata inglesa e 225g de carne

5ª refeição - Duas bananas e soro de leite (60g de Whey Protein)

6ª refeição - 300g de arroz ou três xícaras de macarrão e 225g de frango