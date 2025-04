Ramon Dino e Bitelo marcaram presença na vitória da G3X sobre o Desimpedidos por 8 a 3, em jogo válido pela 4ª rodada da Kings League, na última segunda-feira (14). A convite do influenciador fitness, Thiago Toguro, os atletas ficaram no camarote do presidente do Desimpedidos para assistir à partida. Confira abaixo alguns registros dessa noite:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ramon Dino e Bitelo na Kings League

A parceria Toguro e Ramon não é de hoje. O influenciador foi o responsável por "descobrir" a joia do Bodybuilding brasileiro. Em 2020, Thiago convidou o Dino, que vivia no Acre, para morar em sua casa em São Paulo, buscando novas oportunidades. Posteriormente, a carreira do brasileiro deslanchou e, hoje, é o maior nome da Classic Physique do Brasil.

Por outro lado, Bitelo e Toguro se aproximaram quando o influenciador entrou para a mesma patrocinadora de suplementos do atleta de Powerlifting. Muito conhecido nas redes sociais, a jovem promessa do Brasil vem batendo recordes de visualizações com seus vídeos ao lado de Thiago.

continua após a publicidade

No momento, o time do Desimpedidos está na sexta colocação, com cinco pontos. Por outro lado, a G3X segue na vice-liderança, com 12 pontos conquistados. Ambas as equipes se encontram na zona de classificação para a próxima fase da Kings League Brasil.