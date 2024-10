Ramon no Mr. Olympia Brasil; tudo o que se precisa saber sobre o evento

O Mr. Olympia Brasil acontece a partir desta sexta-feira (18) até o domingo (20). A competição de fisiculturismo é uma das maiores e mais importantes do país. Neste ano, o grande destaque será Ramon Dino. O principal brasileiro da categoria Classic Physique está confirmado nos atletas que buscam o título e a vaga para o Mr. Olympia 2025, em Las Vegas (EUA).

Nesta edição, os shows profissionais que darão vaga para o Mr. Olympia 2025 serão a Wellness e 212 no sábado, e a Classic Physique e Bikini no domingo. Como de costume, as competições serão divididas em prévias e finais. A primeira parte às 13h (de Brasília), e a segunda às 16h.

Além dos shows profissionais, o evento conta também com as tradicionais competições amadoras. Entre as categorias desta edição estão: Bodybuilding; Classic Physique; Men´s Physique; Women´s Physique; Figure; Wellness; e Bikini. Os principais colocados de cada categoria receberão o "Cartão Profissional", certificado que habilita os atletas a competirem no circuito profissional.

Entenda os critérios de julgamento em três das principais categorias masculinas

Men’s physique

Aqui o que se pede é o típico visual de praia, digamos, mais natural. Não sem motivo, os competidores se apresentam de bermuda, justamente para dar essa ideia. Ombros largos, peitoral grande e cintura fina fazem parte da tal proporção corporal avaliada. É aquele tronco no formato “V”, considerado

o visual mais apresentável pela maioria dos homens que se inspiram nos fisiculturistas. Pernas? Apenas o suficiente para não destoar tanto do restante do corpo. O brasileiro Felipe Franco, atleta sempre ovacionado pelos fãs do esporte, hoje, deputado estadual e empresário, continua sendo um dos representantes máximos dessa categoria.

Felipe Franco no palco (Foto: Divulgação/ Instagram)

Classic physique

Há quem diga que essa é a classe mais prestigiada do fisiculturismo. “É nela que competem alguns dos mais famosos atletas do mundo da modalidade, caso do canadense Chris Bumstead, o CBum, cinco vezes campeão do Mr. Olympia, e o brasileiro Ramon Dino, segundo lugar no Mr. Olympia, em 2022

e 2023”, explica Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest. Essa categoria pede grande volume muscular e mais cintura, além de poses bem trabalhadas no palco. A simetria corporal é avaliada com mais rigor.

Chris Bumstead no Mr. Olympia 2024 (Foto: gilcoproductions/ Instagram)

Bodybuilding

Enquadram-se nessa categoria os visuais mais gigantes que os atletas conseguem construir. É aquele volume muscular máximo, sem pecar pela falta de proporção, com o

condicionamento seguindo o mesmo caminho. Um bom exemplo de shape nesse sentido, que dispensa maiores apresentações, é o que Arnold Schwarzenegger exibiu em vários filmes de sucesso.

Rafael Brandão no Arnold Ohio 2024 (Foto: gilcopoductions/ Instagram)

Ramon Dino e mais quem? Conheça as principais estrelas

O centro dos holofotes neste final de semana de competição sem dúvidas é Ramon. Pela primeira vez desde 2021, o astro brasileiro compete mais uma vez em seu país natal. Na categoria do dinossauro, a Classic Physique, os principais adversários são Livinho e Gabriel Pereira.

Na outra categoria masculina, a 212, que é para atletas até 212 libras, os principais competidores são Ahmad Ashkanani, Marcello Alfonsi, Henrique Gonçalves e Vitor Porto. Ashkanani e Porto já figuraram entre os cinco melhores do mundo e são os favoritos a levar o título e a vaga.

Vitor Porto foi top 5 no Mr. Olympia 2024 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nas categorias femininas, o maior destaque fica para a Wellness, que chega recheada de atletas mais conhecidas e que já tiveram boas colocações no Mr. Olympia. Entre as brasileiras se destacam Giselle Machado, Marcela Mattos e Andreia Gadelha. Entre as estrangeiras, Kassandra Gillis e Sunny Andrews também podem surpreender. As promissoras Debora Boff e a Julia Cáceres não podem ser esquecidas e não seriam surpresa se figurassem no primeiro confronto.