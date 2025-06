Rafaela Silva revela estratégia por trás da mudança de categoria

Dona de duas medalhas de ouro, Rafaela Silva terá um novo desafio no Mundial de Judô de 2025: depois de construir uma carreira ao longo de 16 anos na categoria até 57kg, ela disputará a competição pela primeira vez na nova divisão de peso, até 63kg. Segundo a atleta, o desejo de permanecer competitiva por mais um ciclo olímpico e a dificuldade de manter a dieta necessária na categoria anterior motivaram a mudança.

Aos 33 anos, Rafaela Silva revela motivação para 11º Mundial da carreira

- Eu tinha muito desejo de competir, de continuar por pelo menos mais um ciclo olímpico, mas quando falava que eu tinha que competir, eu sabia que tinha que perder peso, então isso mexia muito comigo. Eu falei: "Sensei, se eu quiser entregar o meu melhor judô que eu sei que eu posso entregar ainda no tatame, pensando em 2028, eu preciso fazer uma troca, eu preciso me desafiar". Foi quando a gente decidiu começar tudo do zero, subir de categoria e buscar essa nova classificação - explicou.

A transição de categoria exigiu uma decisão difícil de Rafaela, já que ela precisou abdicar de uma quarta colocação no ranking mundial, consolidada ao longo de anos de trabalho, para recomeçar um caminho praticamente do zero. A estreia na nova divisão de peso aconteceu ainda em dezembro de 2024, no Grand Slam de Tóquio e, atualmente, a campeã olímpica já ocupa a 33ª posição no ranking.

Entre os desafios da mudança, Rafaela Silva terá pela frente muitas adversárias ainda desconhecidas, que ainda não teve a oportunidade de enfrentar no tatame. Por isso, a preparação para as principais competições envolve muito estudo e análise do estilo das rivais.

- A gente sempre faz um treinamento visando estudar as minhas adversárias, eu tenho alguns atletas, os meus sparrings, que me ajudam fazendo esse estudo, eles treinam comigo como se fossem as minhas adversárias, com as mesmas características. A gente faz como se fosse uma competição, divide metade da torcida contra, metade da torcida a favor pra eu me sentir ali no clima de competição, porque às vezes a gente fica um período longo sem competir e acaba saindo um pouco da zona de conforto - contou.

Rafaela Silva mudou de categoria para o ciclo LA 2028 (Foto: Anderson Neves/CBJ)

Foco na preparação física

Na busca por uma melhor colocação no ranking, o que interfere no chaveamento das principais competições, Rafaela Silva intensificou seu calendário. Em 2025, ela já disputou os Grand Slams de Paris, Azerbaijão, Uzbequistão, Áustria e Cazaquistão, além do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô. Às vésperas do Mundial, a atleta decidiu focar na preparação técnica e física.

- Junto com a comissão técnica eu decidi não ir pro treinamento de campo que foi na Espanha, que foi a maior parte da seleção, porque eu fiz muita viagem durante esse ano, tentando melhorar meu posicionamento nessa nova categoria, então já foi muito tempo fora, não consegui fazer muito preparo técnico, muito preparo físico, então às vésperas do Mundial, quando saiu a convocação, eu priorizei a parte técnica e a parte física pra chegar na minha melhor forma possível nesse Campeonato - finalizou.

