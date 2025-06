Brasil terá 14 judocas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou, nesta quarta-feira (4), a lista dos 14 atletas convocados para os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, que acontecem de 9 a 23 de agosto. Com participação dos principais jovens atletas das Américas, a competição garante aos campeões de cada categoria do judô uma vaga direta para os Jogos Pan-Americanos de 2027.

A corrida pela classificação começou em 2024 e terminou após o Campeonato Pan-Americano e Oceania Júnior, em abril deste ano, período em que o Brasil disputou seis competições. Em 2021, nos primeiros Jogos Pan-Americanos Júnior, cinco atletas conquistaram a vaga para o Pan de Santiago, em 2023, e três deles subiram ao pódio: Aléxia Nascimento e Gabriel Falcão, com o ouro, e Kayo Santos, com o bronze.

- Nosso objetivo foi garantir a classificação de pelo menos dois atletas por categoria nos Jogos, assegurando alternativas para uma substituição imediata em caso de possíveis imprevistos. Estabelecemos três critérios principais para a convocação, que foram a liderança no ranking nacional de 2024 e no de 2025, e a liderança no ranking pan-americano. Todos os convocados ficaram à frente em pelo menos dois momentos em relação ao seu reserva imediato. Agora, a expectativa é muito boa. Estamos levando uma equipe com muito talento e potencial para representar bem o Brasil em Assunção - explicou Marcelo Theotonio, Diretor de Esporte da CBJ.

Momento simbólico

Após o anúncio dos convocados, a judoca Bianca Reis, de 21 anos, representou a seleção júnior e recebeu um quimono das mãos do presidente da CBJ, Paulo Wanderley, em ato simbólico. A atleta falou sobre a expectativa do Brasil para a competição e exaltou os companheiros de equipe.

Bianca Reis representou a seleção brasileira (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

- Tenho expectativa muito grande para esses Jogos Pan-Americanos. A gente teve uma campanha muito boa com atletas que foram campeões em Cali 2021. Dos cinco que se classificaram para Santiago 2023, quatro foram medalhistas lá. Então, eu acredito nos meus companheiros de equipe, que estão com vontade de ir agora para Assunção 2025. Acredito que a gente vai fazer uma boa campanha para o Pan de 2027, e que a nossa preparação vai ser muito forte para os próximos campeonatos - declarou.

Veja a lista de convocados

Equipe Feminina

48kg — Clarice Ribeiro (Minas Tênis Clube-MG/FMJ)

52kg — Rafaela Rodrigues (E.C. Pinheiros-SP/FPJUDO)

57kg — Bianca Reis (E.C. Pinheiros-SP/FPJUDO)

63kg — Eduarda Bastos (Clube Paineiras do Morumby-SP/FPJUDO)

70kg — Maria Eduarda Oliveira (Dojokan-PB/FEPAJU)

78kg — Dandara Camilo (S.E. Palmeiras-SP/FPJUDO)

+78kg — Ana Gabrielle Soares (Instituto Reação-RJ/FJERJ)

Equipe Masculina

60kg — Lucas Takaki (Sogipa-RS/FGJ)

66kg — Bruno Nóbrega (E.C. Pinheiros-SP/FPJUDO)

73kg — Matheus Nolasco (Sogipa-RS/FGJ)

81kg — Luan Almeida (SESI-SP/FPJUDO)

90kg — Jesse Barbosa (Sogipa-RS/FGJ)

100kg — Gustavo Milano (AABB Curitiba-PR/F.PR.JUDO)

+100kg — Andrey Coelho (Grêmio Náutico União-RS/FGJ)