Atual líder do campeonato da Fórmula 3, o brasileiro Rafael Câmara busca avançar no campeonato no Grande Prêmio do Bahrein. A categoria de base divide palco com a Fórmula 1 neste fim de semana. A corrida principal da Fórmula 3 está marcada para às 6h55 de domingo (8), com transmissão do BandSports e F1TV.

O brasileiro fez um bom fim de semana no GP da Austrália, vencendo a corrida de estreia do campeonato. O brasileiro soma 23 pontos na Fórmula 3, na frente de Théophile Nael (19) e Noah Strømsted (18). No Bahrein, Rafael Câmara precisa aumentar a diferença de pontos no campeonato de pilotos. Se o pernambucano manter o ritmo da Austrália, é provável mais uma vitória na conta.

Rafael Câmara em entrevista coletiva (Foto: Reprodução/F3)

Relembre primeira corrida

Com a pista bastante molhada, as três primeiras voltas foram sob safety car, ou seja, sem a possibilidade de ultrapassagem. Na primeira volta, Rafael Câmara largou bem, assim como Noah Stromsted, mas o brasileiro segurou a posição e já abriu vantagem. Na curva 10, um acidente envolvendo Nikola Tsolov e Callum Voisin trouxe o carro de segurança de volta para a pista, zerando a vantagem do brasileiro.

Depois da a retirada dos carros, a corrida teve outra relargada, com o brasileiro novamente saindo bem. A corrida seguiu com poucos erros no grid, mas, na volta 13, o singapurense Christian Ho bateu na curva sete do circuito. Após várias voltas sob safety car por conta do acidente, a direção de prova acionou a bandeira vermelha. Após o recolhimento dos carros, a corrida foi encerrada com a vitória de Rafael Câmara, um segundo lugar de Noah Stromsted e Theophile Nael fechando o pódio.

Confira programação do GP do Bahrein Fórmula 3

➡️ Sexta-feira, 11 de abril

🏎️ Treino livre: 4h55 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 10h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 12 de abril

🏎️ Corrida sprint: 7h15 — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 13 de abril

🏎️ Corrida principal: 6h55 — BandSports e F1TV

*Horários de Brasília