Ramon Dino domina as prévias do Mr. Olympia Brasil e é favorito ao título

Com soberania, Ramon Dino dominou as prévias do Mr. Olympia Brasil 2024 e é amplo favorito ao título da Classic Physique. Após ficar de fora do top-3 em Las Vegas, no sábado (12), o brasileiro conseguiu boa preparação em uma semana para garantir a vaga pro próximo Olympia Mundial.

No palco, Ramon Dino rapidamente levantou o público e mostrou o porquê é um dos grandes nomes da Classic Physique no mundo. Além do acreano, Niall Darwen e Livinho também se destacaram e estarão presentes no top-3 da competição.

O Mr. Olympia Brasil ocorre em São Paulo, no no Distrito Anhembi, em São Paulo, nos dias 18 a 20 de outubro. No sábado (19), Vitor Porto (212) e Gisele Machado (Wellness) estão clasificados para o Mr. Olympia 2025. Neste ano, ambos ficaram com a quinta colocação na competição de fisiculturimos mais importante do mundo.