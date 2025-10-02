Mundial de Canoagem: Ana Sátila volta ao pódio com bronze no C1

A brasileira Ana Sátila segue entre as melhores do planeta na canogem slalom. Nesta quinta-feira (2), ela conquistou a segunda medalha de bronze no Mundial da modalidade, disputado em Sydney, na Austrália. Desta vez, ela foi a terceira colocada na prova da canoa individual, o C1, com descida em 110s98, atrás da polonesa Klaudia Zwolinska e da atleta independente Alsu Minazova.

continua após a publicidade

➡️Ana Sátila brilha no Mundial de Canoagem e quebra tabu; confira

— Estou muito feliz com essa medalha de bronze na canoa. Subir ao pódio em um Mundial é muito especial. Recebi muito apoio do Comitê Olímpico, da Confederação Brasileira de Canoagem, dos meus patrocinadores e da minha família. Muitas pessoas contribuíram para que esse resultado fosse possível. Continuem torcendo, porque amanhã tem o caiaque - disse.

Ana Sátila já havia subido ao pódio em Sydney na madrugada da última segunda-feira (29), quando conquistou a medalha de bronze na prova contra o relógio. Com o desempenho na Austrália, a brasileira chega a sua quinta medalha em Mundiais, incluindo o ouro no caiaque cross em 2018.

continua após a publicidade

A canoísta volta a competir na noite desta quinta-feira (2), sexta-feira no horário da Austrália, pelo Mundial, quando disputará a semifinal do caiaque individual (K1). Entre os homens, o representante brasileiro será Mathieu Desnos.

Ana Sátila foi uma das sensações brasileiras nas Olimpíadas de Paris (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Retorno da incansável

Ana Sátila foi uma das sensações brasileiras durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e virou até meme nas redes sociais como a maior incansável da delegação. A atleta disputou três provas diferentes, o C1, K1 e caiaque cross e, entre eliminatórias e finais, completou 15 descidas na capital francesa.

continua após a publicidade

Porém, no ano de 2025, a atleta acabou tendo uma pausa forçada por um problema de saúde. No início de junho, às vésperas da etapa de La Seu, na Espanha, Ana Sátila foi hospitalizada com uma crise renal e precisou se ausentar não apenas da abertura da Copa do Mundo de canoagem slalom, mas também das etapas seguintes, na França e na Tchéquia, que aconteceram no mesmo mês.

Assim, a estreia da brasileira na temporada aconteceu apenas no final de agosto, na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de canoagem slalom. Na ocasião, Ana Sátila garantiu o quarto lugar na prova na canoa individual.

— Os últimos meses foram de muitos desafios e momentos em que precisei resgatar minha força interior, acreditar no processo e nunca perder de vista o meu sonho. Voltar a competir, fazer o que mais amo e vestir novamente o uniforme do Brasil é mais do que especial, é a realização de que cada esforço valeu a pena - escreveu a atleta, na ocasião, nas redes sociais.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico