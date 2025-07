Técnica da Seleção cobra melhora de desempenho na AmeriCupW

Apesar dos 100% de aproveitamento na primeira fase da AmeriCupW, em Santiago, no Chile, a técnica da Seleção Brasileira Pokey Chatman cobrou evolução da equipe. Após a vitória sobre a República Dominicana, na última terça-feira (1), a norte-americana valorizou o resultado, mas destacou pontos de atenção no desempenho brasileiro.

- São três vitórias seguidas e isso é importante, é o que viemos fazer aqui. Mas precisamos melhorar nos lances livres e na concentração. Vamos buscar fechar bem a primeira fase e pensar nos jogos eliminatórios em seguida - disse Pokey Chatman.

Na partida contra a República Dominicana, o Brasil abriu larga vantagem no placar logo no primeiro quarto e a treinadora optou por dar rodagem ao elenco, tirando de quadra as principais titulares, entre elas Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, destaques da Seleção. Porém, apesar de confirmar a vitória por 73 a 46, liderando o placar durante todo o jogo, o Brasil desperdiçou muitas chances, com 52,4% de aproveitamento nos lances livres e apenas seis rebotes ofensivos.

Brasil encerra primeira fase da AmeriCupW contra El Salvador (Foto: Divulgação/ FIBA)

Próximo jogo do Brasil pela AmeriCupW

A Seleção feminina de basquete retorna à quadra nesta quarta-feira (2) para o último compromisso válido pela primeira fase da AmeriCupW, quando enfrenta El Salvador, a partir das 12h40 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O principal objetivo da Seleção Brasileira contra El Salvador é garantir o primeiro lugar do Grupo A e um chaveamento mais favorável na fase mata-mata. Com seis pontos, um a mais que o vice-líder Canadá, o Brasil não pode ser ultrapassado em caso de vitória.

A competição continental garante ao campeão uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026, enquanto as seleções que terminarem entre o segundo e o sexto lugar disputam o Pré-Mundial, em fevereiro do ano que vem.