Com brasileiros, veja programação das finais do Mundial de Ginástica
Caio Souza e Diogo Soares competirão no individual geral; Flávia Saraiva na trave
Após o encerramento da fase de classificatórias no Mundial de Ginástica em Jacarta, na Indonésia, o Brasil confirmou a presença de três atletas na disputa por medalhas. A melhor chance de pódio é com Flávia Saraiva, que garantiu vaga na decisão da trave com a segunda melhor nota da competição. Entre os homens, Caio Souza e Diogo Soares competem na final do individual geral. As disputas terão transmissão do SporTV, Canal Olímpico do Brasil e CazéTV.
A primeira disputa será realizada na manhã desta quarta-feira (22), quando serão definidos os medalhistas do individual geral masculino. Caio Souza chega a sua sexta final de individual geral em mundiais, após se classificar em oitavo lugar, com 79.166 pontos na soma dos seis aparelhos. Aos 32 anos, o atleta teve seu melhor desempenho na edição de Liverpool 2022, quando terminou em décimo lugar.
Recuperado após um ciclo olímpico conturbado e marcado por lesões, Caio Souza também disputa a final inédita nas argolas, após já ter competido em duas finais de salto e uma de barras paralelas ao longo da carreira. O brasileiro garantiu a classificação após série cravada, que lhe rendeu 14.333 pontos, a oitava melhor nota no aparelho.
Finalista nos Jogos Olímpicos de Paris, Diogo Soares se mantém entre os melhores generalistas do mundo. O ginasta de 23 anos, que disputa a final do individual geral pela quinta vez consecutiva, garantiu a classificação em Jacarta em décimo lugar, com somatório de 78.798 nos seis aparelhos.
No feminino, Flávia Saraiva passou com tranquilidade pela trave, aparelho em que é especialista, com série cravada. A brasileira garantiu 13.833 pontos, atrás apenas da chinesa Qingying Zhang, que fez 14.366 pontos. Medalhista de bronze no solo na edição de 2023, na Antuérpia, a carioca de 26 anos esteve em finais em todas as edições de Mundial que disputou desde sua estreia, dez anos atrás.
Veja programação atualizada das finais
Quarta-feira, 22 de outubro
Das 08h30 às 11h00
Final masculina - Individual geral (All-Around) - Caio Souza e Diogo Soares
Quinta-feira, 23 de outubro
08h30 - 11h00
Final feminina - Individual geral (All-Around)
Sexta-feira, 24 de outubro
Das 04h00 às 08h00
Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)
Solo masculino
Salto feminino
Cavalo com alças
Barras Assimétricas
Argolas - Caio Souza
Sábado, 25 de outubro
Das 4h00 às 08h00
Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)
Salto masculino
Trave - Flávia Saraiva
Barras paralelas
Solo feminino
Barra fixa
