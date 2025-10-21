Mestre enxadrista Daniel Naroditsky morre aos 29 anos nos Estados Unidos

Faleceu, na noite da última segunda-feira (20), nos Estados Unidos, o mestre enxadrista Daniel Naroditsky, aos 29 anos. A família do atleta confirmou a notícia por meio de comunicado oficial do Charlotte Chess Center, clube ao qual ele era filiado, mas a causa da morte não foi divulgada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— É com grande tristeza que compartilhamos o falecimento inesperado de Daniel Naroditsky. Daniel era um talentoso jogador de xadrez, educador e membro querido da comunidade enxadrística. Ele também era um filho amoroso, irmão e amigo leal. Pedimos privacidade para a família de Daniel durante este momento extremamente difícil. Vamos honrar Daniel lembrando sua paixão pelo xadrez e a inspiração que ele trouxe a todos nós - diz a publicação.

O falecimento repentino de Naroditsky foi lamentado pela for federações nacionais e atletas de xadrez, incluindo o norte-americano Hikaru Nakamura, número 2 do ranking da modalidade que, em suas redes sociais, afirmou que a morte de Daniel é "uma perda imensa para o mundo do xadrez".

continua após a publicidade

Falecimento do atleta foi lamentado pelo mundo do xadrez (Foto: Reprodução/ Federação Internacional de Xadrez)

Quem foi Daniel Naroditsky?

A história de Daniel Naroditsky com o xadrez começou aos seis anos de idade, quando foi apresentado ao esporte pelo irmão mais velho, e começou a se destacar no mundo do esporte em 2007, quando foi campeão do Mundial Juvenil Sub-12. Em 2010, aos 14 anos, se consolidou como um prodígio da modalidade ao publicar o livro "Mastering Positional Chess", sobre técnicas e habilidades do xadrez.

Campeão Júnior dos Estados Unidos em 2013, Daniel recebeu o título de Grande Mestre exadrista, título mais alto possível na hierarquia da Federação Internacional de Xadrez. Formado pela Universidade de Stanford, Naroditsky atuou como treinador em Charlotte, na Carolina do Norte, além de ficar conhecido na internet como streamer de xadrez.

continua após a publicidade

➡️Com brasileiros, veja programação das finais do Mundial de Ginástica