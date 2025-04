Bicampeão do Rio Open em fevereiro, Rafael Matos está a três vitórias do título mais importante da carreira. Atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), o gaúcho, número 38 do mundo, de 29 anos, vai buscar, nesta sexta-feira (11), uma inédita classificação às semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo. O torneio é o primeiro grande na temporada europeia no saibro e distribui 6,1 milhões de euros em premiação.

Matos joga com o belga Joran Vliegen e os dois entraram como alternates após desistência da dupla formada pelo italiano Lorenzo Musetti e pelo francês Ugo Humbert. Na estreia, eles passaram pelo monegascop Valentin Valcherot e pelo francês Arthur Rinderknech.Já nas oitavas, a parceria do brasileiro acabou beneficiada por um WO, já que os russos Karen Khachanov e Andrey Rublev desistiram das duplas.

Jogo nesta sexta em Monte Carlo

A dupla enfrentará, nesta sexta (11), por volta das 7h30 (de Brasília), a dupla do finlandês Harri Heliovara e do britânico Henry Patten, cabeças de chave 2, campeões do Australian Open e semifinalistas de Miami, mês passado. O jogo será o segundo da quadra dos Príncipes, a segunda principal do Monte Carlo Country Club.

Matos faz sua melhor campanha em um Masters 1000, e a vaga na semi o colocaria dentro do top 30 mundial. Vliegen é o atual campeão do torneio ao lado de Sander Gille. O brasileiro joga com ele, pois não entraria com seu parceiro fixo com o qual foi campeão do Rio Open, o mineiro Marcelo Melo. No torneio no Jockey, em fevereiro, a dupla brasileira superou os espanhóis Pedro Martinex e Jaume Munar.

Em 2024, o gaúcho se tornou o primeiro anfitrião (em simples ou duplas) do Rio Open

. Na ocasião, seu parceiro foi o colombiano Nicolas Barrientos.