AO VIVO: Osasco já classificado enfrenta Zhetysu no Mundial de Vôlei

O Osasco, do Brasil, entra em quadra nesta quinta-feira (11), às 20h30 (horário de Brasília), para enfrentar o VC Zhetysu, do Cazaquistão, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino para cumprir tabela e celebrar a classificação antecipada para as semifinais.

Pré-jogo

Pré-jogo: Equipe do Osasco entra em quadra.

Jogadoras do Osasco cumprimentam a torcida (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

Pré-jogo: Equipe do Zhetysu entra em quadra.

Pré-jogo: O resultado que confirmou a vaga veio no jogo que encerrou a participação do Alianza Lima no Grupo A: o time peruano foi derrotado pelo Scandicci por 3 sets a 0.

Torcida ocupando seus lugares antes do jogo (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

Pré-jogo: Com este resultado, o Alianza Lima encerrou sua participação com 3 pontos em 3 jogos e um saldo de sets final de -4. O Osasco, que tem 3 pontos em apenas 2 jogos, já está matematicamente classificado para a próxima fase.

Pré-jogo: O Osasco tem 1 vitória e 1 derrota, com saldo de sets de 0 (3 sets vencidos e 3 sets perdidos). Mesmo que a equipe brasileira perca por 3 sets a 0 para o Zhetysu hoje, seu saldo final (-3) seria superior ao do Alianza Lima (-4), garantindo a segunda vaga do Grupo A.

Pré-jogo: Com a vaga garantida, o Osasco tem agora o objetivo de fechar a fase de grupos com chave de ouro e se preparar para a semifinal. O jogo de hoje servirá para aprimorar o entrosamento e dar ritmo às jogadoras.

Osasco enfrentou o Scandicci na segunda rodada do Mundial (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Osasco São Cristóvão Saúde (1 V - 1 D)

O Osasco começou bem o Mundial, batendo o Alianza Lima por 3 sets a 0 (09/12). Em seguida, a equipe foi superada pelo forte Scandicci (Itália) por 3 sets a 0 (10/12).

A partida contra o Zhetysu é ideal para testar variações táticas e garantir que todas as atletas cheguem com ritmo ideal para a fase mata-mata.

VC Zhetysu (0 V - 2 D)

O Zhetysu não conseguiu pontuar nas primeiras rodadas.

Perdeu para o Scandicci por 3 sets a 0 na estreia (09/12). Em um jogo mais disputado, foi derrotado pelo Alianza Lima por 3 sets a 1 (10/12).

O Zhetysu tem 0 pontos e um saldo de sets de -5, o que já o elimina da competição. No entanto, o time pode tentar aproveitar a pressão sobre o Osasco para atuar de forma mais leve e tentar surpreender.