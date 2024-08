Kimi Antonelli é provável substituto de Lewis Hamilton (Foto: Reprodução/Instagram: @kimi.antonelli)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Logo após o GP da Holanda, a Mercedes anunciou no domingo (25) que o jovem piloto Andrea Kimi Antonelli irá estrear na Fórmula 1 neste fim de semana, no GP da Itália, em Monza. Oficialmente liberado para competir na elite do automobilismo, ao fazer 18 anos no dia do anúncio, Kimi Antonelli é o grande nome para substituir o heptacampeão Lewis Hamilton, que anunciou saída da escuderia alemã para pilotar na Ferrari.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte.

➡️Dá para sonhar? Veja o que Norris precisa para bater Verstappen e ser campeão da F1 2024

Nascido em Bolonha, na Itália, Andrea Kimi Antonelli atualmente corre pela PREMA Racing na Fórmula 2, e é promessa para o futuro do automobilismo internacional, ao ser comparado com Max Verstappen e o próprio Hamilton. Assim como o piloto holandês, Antonelli pulou categorias, ao deixar a Fórmula 4 direto a correr na F2.

Após se destacar nas categorias juniores de kart, em 2019 e com apenas 13 anos, Kimi Antonelli entrou no programa de desenvolvimento de pilotos da Mercedes, e logo impressionou, permanecendo no radar da equipe alemã. A partir dai, a carreira do jovem italiano evoluiu rapidamente.

Kimi Antonelli é destaque entre os jovens pilotos (Foto: Reprodução/Instagram: @kimi.antonelli)

Em 2021, Antonelli estreou no Campeonato Italiano de Fórmula 4 na quinta rodada e, embora não tenha participado da maior parte da competição, finalizou com boas pontuações. No ano seguinte, fez sua primeira temporada completa e conquistou o campeonato, com o maior número de poles e P1 da história da competição italiana. O jovem piloto também garantiu o campeonato da F4 alemã, ainda em 2022, e os títulos da da Fórmula Regional Europeia (FRECA) e a Fórmula Regional do Oriente Médio em 2023.

Por seu bom desempenho, Kimi Antonelli assinou com a PREMA direto para a F2, categoria preparatória para a elite do automobilismo. O piloto, que está em sua temporada de estreia, acumula 87 pontos e está em sétimo lugar na competição.

Até o último domingo (25), o piloto italiano não podia tirar sua superlicença, já que tinha ainda 17 anos, e por isso não estava autorizado a competir na categoria principal. Agora, ao conseguir liberação da FIA, Kimi Antonelli estará pronto para assumir o lugar de Lewis Hamilton com a Mercedes.

➡️Organização do GP da Itália erra nome de novato da Williams e internet não pedoa

➡️Quase completo! Confira a formação do grid da F1 2025

Confirmado por Toto Wolff, chefe da equipe alemã, Antonelli fará sua estreia na F1 na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Itália, com o carro de George Russell. Vale lembrar que o jovem piloto é a grande esperança dos fãs italianos de Formula 1, que não têm um piloto campeão mundial desde Alberto Ascari em 1953, pela Ferrari.