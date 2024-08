Pai de Verstappen critica queda da Red Bull na F1 2024 e pede análise

Jos e Max Verstappen nos boxes da Red Bull (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/08/2024 - 14:54 • Zandvoort (HOL)

Jos Verstappen, pai de Max, tem sido uma das personalidades mais vocais sobre a crise que a Red Bull vive desde o início de 2024. Depois de alertar que a equipe poderia “desmoronar” por estar perdendo as pessoas-chave do projeto, o neerlandês disse que a Red Bull precisa “se olhar no espelho” para perceber o que está acontecendo e voltar a vencer na categoria.

É bem verdade que a Red Bull ainda lidera o Mundial de Construtores e que Max Verstappen é líder do Mundial de Pilotos com 70 pontos de vantagem sobre Lando Norris. Porém, o próprio chefe Christian Horner admitiu que há uma pressão por causa da perda de rendimento nas últimas provas.

E além de Horner, Jos também está preocupado com o que pode ser o futuro da equipe. Além do jejum de cinco corridas sem vencer, a Red Bull viu a McLaren dominar o fim de semana do GP dos Países Baixos com Norris cruzando a linha de chegada com 22s9 de vantagem sobre Verstappen.

Max Verstappen conquistou o segundo lugar no GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

Segundo Jos Verstappen, o RB20 se tornou um modelo “difícil de guiar” e o fato de a Red Bull voltar atrás com as atualizações mostra que o time ainda não tem o que é necessário para sair do momento ruim.

— Algo no carro o tornou mais difícil de guiar. E é muito difícil dizer de onde está vindo o problema. Isso está prejudicando nosso desempenho na classificação, mas também na corrida. Talvez não devesse dizer isso, mas vou fazer isso mesmo assim. O fato de ter de voltar com o carro do início do ano já diz o suficiente. Eles [Red Bull] não têm o que é preciso no momento — destacou Jos.

— Acho que eles deveriam dar uma boa olhada no espelho para entender os próprios erros. Max sabia que isso aconteceria. Ele simplesmente não teve chance [em Zandvoort]. Dessa forma, vai ser muito difícil o resto do ano. Ele está fazendo tudo o que pode, mas não tem o equipamento necessário. Já foi excepcional que ele tenha se classificado em segundo — finalizou Verstappen.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana, entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro, com o GP da Itália, direto de Monza.