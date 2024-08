Lando Norris é o segundo colocado na disputa pelo título da Fórmula 1, atrás de Max Verstappen (Foto: JOHN THYS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/08/2024 - 11:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris teve um domínio impressionante no GP da Holanda, cruzando a linha de chegada 22s à frente de Max Verstappen. Com mais nove corridas pela frente até o fim da temporada uma curiosidade paira no ar: é realmente possível para o piloto da McLaren sonhar com a conquista do primeiro título na Fórmula 1? Evidente que, matematicamente falando, a resposta é "sim". Mas será necessário uma reta final perfeita para que ele dependa apenas das próprias forças.

Da Itália, 16ª etapa da temporada 2024, até Abu Dhabi, prova de encerramento da competição, serão 258 pontos em jogo: 225 para as nove vitórias, 24 para os três primeiros lugares nas sprint que ainda restam e 9 das voltas mais rápidas. No momento, o placar está 295 para Verstappen contra 225 de Norris.

Vamos desconsiderar primeiro os pontos extras dos melhores giros. Nesse caso, se Lando vencer todas as corridas restantes e também as sprint, chega a 474 na classificação. Só que Verstappen não pode ser imediatamente segundo sempre, pois alcançaria ele 478 e chegaria ao tetracampeonato. Dentro desse cenário, a McLaren precisaria de, ao menos, duas dobradinhas com Oscar Piastri para bater Max.

Suponhamos, agora, que Norris perca algum GP para Max, mas termine em segundo e capitalize todos os demais tentos à disposição (incluindo voltas mais rápidas). Ainda assim, não daria para chegar ao caneco, pois o placar final seria 485 × 476 para o holandês.

Com 70 pontos de desvantagem, portanto, o cenário ideal para Lando é conquistar todos pontos possíveis (vitórias + voltas mais rápidas). Isso porque, mesmo que Verstappen fosse imediatamente segundo nos GPs e também nas sprint, o britânico chegaria ao título com 5 de vantagem (483 × 478).

E ainda assim a busca pela perfeição é arriscada, pois a Red Bull poderia muito bem trabalhar, por exemplo, com Sergio Pérez para roubar voltas mais rápidas do #4 da McLaren. Só que, nesse caso, os taurinos precisariam de seis, uma vez que o empate dá a Norris vantagem pelo número de vitórias (11 contra sete de Verstappen).

Agora, se Lando não vencer mais nenhuma corrida até o fim do ano, o #1 da Red Bull pode se dar ao luxo de ser quarto ou até mesmo quinto em algumas corridas para levar o caneco. Em suma, o que resta ao time de Woking é, cada vez mais, tirar Verstappen do segundo lugar, com Norris em primeiro e Piastri em sequência.

O interessante, todavia, é ver também como McLaren e Red Bull lidarão com Mercedes e Ferrari. Nos Holanda, Charles Leclerc arrancou um pódio surpreendente no confronto direto contra Piastri. Antes das férias, a Mercedes vinha embalada por três vitórias em cinco provas disputadas, e a queda de rendimento em Zandvoort não deixou de ser surpresa. Por isso, a expectativa é que Lewis Hamilton e George Russell se recuperem nas etapas que faltam e roubem tentos preciosos.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana, entre os dias 30 de agosto a 1 de setembro, com o GP da Itália, direto de Monza.