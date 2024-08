Brasil empata com a Turquia na estreia do Golbol (Foto: Ana Patrícia/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 09:10 • Rio de Janeiro

O Brasil estreou no torneio paralímpico de golbol feminino com um empate contra as bicampeãs paralímpicas, a Turquia. A partida, válida pelo grupo C, terminou em 3 a 3 nesta quinta-feira (29).

Moniza Lima abriu o placar logo no início, mas a Turquia virou o jogo. Ainda na primeira etapa, Moniza voltou a marcar, desta vez de pênalti, igualando o placar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Brasil assumiu a liderança novamente com outro gol de penalidade, mas perdeu a chance de ampliar ao desperdiçar um segundo pênalti. A defesa brasileira se destacou na parte final da partida, com boas defesas de Monica Lima e Jessica Vitorino, mas a Turquia conseguiu empatar faltando menos de dois minutos para o fim.

A equipe brasileira volta à quadra na próxima sexta-feira (30), às 5h30 (horário de Brasília), para enfrentar Israel.