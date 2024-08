Organização do GP da Itália erra nome de novato da Williams e internet não pedoa

Franco Colapinto, piloto da Williams que substituiu Logan Sargeant (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 17:54 • Monza (ITA)

Uma situação inusitada aconteceu nos boxes da Williams nesta quarta-feira (28), em Monza, na Itália, palco do próximo final de semana na Fórmula 1. A organização do GP da Itália errou o nome de Franco Colapinto na placa que fica em cima do local. Em vez do sobrenome correto do argentino, as placas estavam escritas como “Colopinto”.

O erro repercutiu nas redes sociais e claro, a internet não perdoou.

A Williams anunciou nesta terça-feira (26) a demissão de Logan Sargeant e a promoção do argentino Franco Colapinto. O norte-americano já havia ficado sem vaga no time em 2025, quando a equipe anunciou Alexander Albon e Carlos Sainz como titulares.

Franco será o primeiro piloto argentino no grid da Fórmula 1 após 23 anos. O último havia sido Gastón Mazzacane correu pela Prost. Colapinto será também o segundo piloto do país na história da Williams, que teve Carlos Reutemann entre 1980 e 1982.