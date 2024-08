Paralimpíadas: Brasil estreia no ciclismo nesta quinta (29) buscando recuperação

Lauro Chaman durante Parapan 2023 (Foto: Miriam Jeske/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 16:46 • Rio de Janeiro • Atualizada em 28/08/2024 - 17:48

Nesta quinta-feira (29), o atleta Carlos Alberto Gomes Soares fará a estreia do brasil no ciclismo das Paralimpíadas de Paris 2024 e pode trazer medalha que não vem desde a edição Rio 2016. Na ocasião, o paulista Lauro Chaman foi o responsável por trazer duas medalhas, inéditas, para o país: prata na prova de estrada e bronze na prova contrarrelógio. Carlos irá disputar a qualificatória da modalidade de perseguição individual de 3.000m (pista) às 7h22 (de Brasília), podendo disputar o ouro às 11h15 (de Brasília). Além dele, a delegação de ciclismo ainda conta com mais cinco paratletas, sendo 3 mulheres e 2 homens, entre eles o medalhista olímpico Lauro Chaman, destaque brasileiro na modalidade.

A preparação brasileira para esse ciclo paralímpico foi marcada por várias conquistas. No Mundial de Estrada da União Ciclística Internacional (UCI) 2022, no Canadá, foram conquistados uma prata e dois bronzes. Já no Mundial de Pista UCI 2022, na França, foi conquistada uma prata. Em 2023, outras duas medalhas de bronze no Mundial de Glasgow, na Escócia. Já neste ano, o país faturou duas medalhas de prata no Mundial disputado no Rio de Janeiro. Em Paris, o Brasil terá representantes no ciclismo pela 9ª vez na história da modalidade.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na prova disputada por Carlos Alberto, competem ciclistas da classe C1, que possuem comprometimento nos membros superiores e/ou inferiores, mas que conseguem pedalar com as pernas. A bicicleta utilizada é do modelo speed. Carlos foi campeão nacional em diversas oportunidades por diferentes modalidades, além de ter participado de dois jogos Parapan-Americanos, Lima 2019 e Santiago 2023, e da última Paralimpíada, Tóquio 2021.

➡️ Destaque da natação, Carol Santiago busca sete medalhas em Paris 2024

Outra esperança de medalha é a paulista Sabrina Custódia, que compete na classe C2, semelhante a C1. Entre suas principais conquistas, estão um ouro na prova 5.500m contrarrelógio C1-5 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, um vice-campeonato mundial 2022 na prova de pista 500m, além do campeonato brasileiro em 2023 e a conquista do ouro nas provas de 500 metros, Scratch, perseguição individual no Campeonato Brasileiro de pista em 2022 e 2023. A delegação brasileira contará com 117 atletas femininas, um recorde para o país. De um total de 255, as mulheres representam cerca de 45%.