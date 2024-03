Kamila é um dos destaques do time da Carolina do Sul (Foto: Travis Bell/SIDELINE CAROLINA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 13:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Kamilla Cardoso é um dos destaques do basquete universitário nos Estados Unidos. A brasileira atua na posição de pivô, defende o South Carolina Gamecocks, que representa a Universidade da Carolina do Sul.

Os lances da jogadora encantaram os amantes do basquete. Por isso, o Lance! te apresenta Kamila, a jovem de 22 anos de Montes Claros, Minas Gerais que é um dos destaques de South Carolina na disputa do March Madnnes 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 ENSINO MÉDIO

Kamilla jogou basquete no Ensino Médio pela Hamilton Heights Christian Academy, em Chattanooga, no estado do Tennessee. No último ano, a brasileira teve uma média de 24,1 pontos, 15,8 rebotes e 9,2 bloqueios por jogo. Em seguida, foi selecionada para jogar as competições mais importantes desta categoria, o McDonald's All-American Game e o Jordan Brand Classic.

Já nessa época, Cardoso mostrava o seu talento, a ponto do canal de televisão esportivo norte-americano, ESPN, classificá-la como uma recruta top 5 pela sua classe — sendo a mais bem avaliada na história do programa — Por meio de ofertas da Universidade de Connecticut, ela se comprometeu a jogar basquete universitário pela Syracuse Orange, time de Nova Iorque.

🏀 BASQUETE UNIVERSITÁRIO

Como caloura em Syracuse, Kamila foi pivô titular do time e teve média de 13.6 pontos, oito rebotes e 2,7 bloqueios por jogo, tornando-se a primeira jogadora na história do programa a ganhar o prêmio de Calouro do Ano da Atlantic Coast Conference (ACC).

Após a temporada, Cardoso se mudou para a Carolina do Sul, seu atual clube. No segundo ano, foi reserva de Aliyah Boston — nomeada como Novata do Ano da WNBA em 2023 — com média de 5,4 pontos e 5,1 rebotes por jogo. Neste ano, a brasileira ajudou o time a vencer o campeonato nacional.

Ainda em 2023, Kamilla teve média de 9,8 pontos e 8,5 rebotes por jogo e venceu o prêmio de Sexta Mulher do Ano da SEC (Southeastern Conference).

Kamilla em ação pelo South Carolina (Foto: SIDELINE CAROLINA)

🏀 SELEÇÃO

Kamilla representou o Brasil na Fiba Women's AmeriCup 2021, em Porto Rico. A pivô teve uma média de 9,9 pontos e oito rebotes por jogo, ajudando seu time a conquistar a medalha de bronze. Em 2022, venceu o Campeonato Sul-Americano de Basquete de 2022, na Argentina e foi a MVP da competição.

Na Americup de 2023, Cardoso levou o Brasil à medalha de ouro. O jogo foi contra os Estados Unidos e a brasileira registrou 20 pontos e 11 rebotes, na vitória por 69 – 58.

➡️ Passando dos limites? Atitudes de Draymond Green incomodam colegas e fãs da NBA

🏀 FUTURO: A WNBA

Kamilla já está inscrita no Draft da WNBA deste ano, onde pode trocar a Carolina do Sul por Los Angeles, terra dos Lakers, Clippers e dos Sparks, franquia tricampeã. Atualmente a equipe de LA tem duas escolhas de primeira rodada, e a projeção feita pela mídia especializada norte-americana é de que usem uma delas para selecionar a pivô mineira.

A tendência é que hoje ela seja a quarta escolhida em uma das melhores classes da história do basquete feminino, que conta com nomes como Caitlin Clark (Iowa) e Cameron Brink (Stanford).