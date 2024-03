Passando dos limites? Atitudes de Draymond Green incomodam colegas e fãs da NBA

Green está virando sinônimo de agressividade excessiva na NBA (Foto: Sean M. Haffey / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/03/2024 - 20:23 • São Paulo (SP)

O recente episódio envolvendo Draymond Green, jogador do Golden State Warriors, acendeu sinal de alerta na NBA. Green foi expulso na partida contra Orlando Magic, com menos de quatro minutos de jogo, depois de receber duas faltas técnicas, um fato que, isoladamente, é comum na Liga. Contudo, a reação do companheiro de equipe Stephen Curry e do treinador Steve Kerr ao incidente destacou um cansaço crescente em relação às atitudes de Green.

Outro jogador do Worriors, Andrew Wiggins, até que tentou justificar o comportamento problemático de Green em quadra: “Estamos desesperados. Precisamos de cada vitória que pudermos conquistar”. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, o Worriors conseguiu vencer o Magic por 101 a 93.

O recorde

Essa foi a primeira expulsão de Green desde a sua suspensão de 16 jogos imposta pela NBA. E ele se aproxima de um recorde pouco lisonjeiro. Atualmente, Draymond Green ostenta 19 expulsões, e o recorde são as 25 de Rasheed Wallace.

A equipe do Golden State Warriors tem tentado ajudar Green, para que ele não atinja esse recorde negativo. E a discussão do momento na NBA é a necessidade de equilibrar paixão e competitividade com respeito e espírito de equipe. E fica uma pergunta no ar: até que ponto a habilidade individual justifica os custos coletivos de comportamentos controversos?

O futuro

A recorrência de comportamentos questionáveis por parte de Green, levantam dúvidas sobre sua capacidade de colocar o coletivo à frente do individual. E isso pode definir o futuro dele no Golden State Warriors

O consenso entre analistas e ex-jogadores parece indicar uma paciência esgotada por parte dos Warriors com Green. Jay Williams e Keyshawn Johnson sugerem que a postura de Curry e Kerr no episódio reflete um distanciamento, que pode culminar na saída de Green da equipe na próxima temporada.