Chumbinho era tratado como uma grande promessa do surfe brasileiro, mas o início na elite do esporte superou qualquer expectativa. Aos 23 anos e em sua segunda participação no circuito mundial, João já conseguiu terminar no top-5 da temporada. Em um 2023 especial, o atleta foi campeão da etapa de Portugal e alcançou o WSL Finals, desbancando atletas renomados como Gabriel Medina. O desempenho no ano também garantiu ao surfista vaga nos Jogos Olímpicos de 2024.