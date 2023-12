“A cada etapa, fui me consolidando, e passei a sentir confiança para subir ao próximo estágio. Nunca quis pular barreiras”, disse a paulistana em entrevista à revista, acrescentando: "Ainda vivemos em um mundo machista. Maria Esther fez parte de uma geração que lutou por isso e pelo prêmio em dinheiro. Respeito e valorizo. Com certeza, não me coloco na mesma página."