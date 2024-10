Anthony Edwards relata discussão com Tatum na NBA: ‘Estava viajando’

O primeiro episódio da série "Starting Five", da Netflix, foi ao ar nesta quarta-feira (9). Logo de cara já foi possível ver uma discussão entre Anthony Edwards e Jayson Tatum durante o duelo entre Celtics e Timberwolves na NBA. Na ocasião, o astro de Boston se denomina o melhor da liga e é rebatido.

- Vocês viram Tatum tentando me envolver na defesa, eu acabei com ele duas vezes. Tatum estava falando: ‘É, eu estou aqui’. Então eu respondi: ‘Estou indo de novo’. Ele falou que era o melhor jogador da liga, e eu falei que ele estava viajando - relembrou Edwards sobre o jogo que aconteceu em novembro do ano passado.

Anthony Edwards, inclusive, terminou aquela noite com 38 pontos, nove rebotes e sete assistências, levando a sua equipe à vitória por 114 a 109 sobre o Celtics, que ainda estava invicto na temporada. Naquele duelo, Tatum anotou 32 pontos e cinco roubos de bola.

- Espera-se que ganhemos todas as noites e, quando perdemos, o mundo está acabando, todo mundo está na TV falando sobre nós, como não estamos prontos para ganhar um campeonato, como eu não posso liderar um time - disse Tatum.

Jayson Tatum em ação pelo Boston Celtics na pré-temporada da NBA (Foto: Fadel Senna / AFP)

No final, o jogador levou o Celtics ao título da NBA, o primeiro na sua carreira, contrariando os críticos. Nas finais contra o Dallas Mavericks, o jogador foi um dos mais importantes na série, mas viu o prêmio de MVP ficar com o seu companheiro, Jaylen Brown.

O Celtics começa a temporada 2024/25 da NBA no dia 22 de outubro, diante do New York Knicks, em busca de defender a conquista.