Formado em Educação Física na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), o brasileiro tem uma boa carreira no mundo do vôlei. Ele integrou a comissão técnica na passagem de Bernardinho pela Seleção, que venceu a Rio 2016 e na modalidade praiana, trabalhou com o treinador e preparador físico Gilmário “Cajá” Ricarte, responsável pela dupla Ricardo/Emanuel na conquista do Ouro em Atenas 2004.