Williams demite Sargeant e surpreende com Colapinto para restante de 2024

27/08/2024

A Williams surpreendeu e anunciou, nesta terça-feira (27), a promoção do piloto argentino Franco Colapinto ao posto de titular do time a partir do GP da Itália, que acontece neste fim de semana. Ele substituirá o americano Logan Sargeant na equipe no restante de 2024, aquecendo o lugar do espanhol Carlos Sainz, que chega em 2025.

Com 21 anos de idade, Franco Colapinto é membro da academia de pilotos da Williams desde janeiro de 2023. No GP da Inglaterra deste ano, ele já tinha substituído Logan Sargeant no primeiro treino livre. Agora, tem a missão de disputar as nove etapas restantes do calendário como titular do time de Grove. Ele correrá com o #43.

— É uma honra fazer minha estreia na Fórmula 1 com a Williams — é disso que os sonhos são feitos. A equipe tem uma história incrível e uma missão de voltar à frente, da qual mal posso esperar para fazer parte. Chegar à F1 no meio da temporada será uma enorme curva de aprendizado, mas estou pronto para o desafio e totalmente focado em trabalhar o máximo que puder com Alex e a equipe para torná-la um sucesso — declarou Franco.

Sargeant é sacado antes do fim de 2024 após uma passagem de pouco sucesso na equipe. Desde a estreia, no GP da Austrália de 2023, somou apenas 1 ponto, com o 10º lugar no GP dos Estados Unidos, e que só veio depois das desclassificações de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Zerado na atual temporada, viu a paciência da equipe acabar após um forte acidente que o tirou da classificação do GP dos Países Baixos.

— Substituir um piloto no meio da temporada não é uma decisão que tomamos levianamente, mas acreditamos que isso dá à Williams a melhor chance de competir por pontos no restante da temporada. Acabamos de fazer uma grande atualização no carro e precisamos maximizar todas as oportunidades de pontuação em uma batalha acirrada no meio do grid — declarou o chefe de equipe James Vowles.

— Também acreditamos em investir nos jovens pilotos de nossa academia, e Franco está tendo uma oportunidade fantástica de demonstrar do que é capaz nas últimas nove etapas da temporada. Isso é, sem dúvida, muito difícil para Logan, que deu tudo de si durante seu tempo na Williams, e gostaríamos de agradecê-lo por todo seu trabalho duro e atitude positiva. Logan continua sendo um piloto talentoso e nós o apoiaremos para continuar sua carreira de corrida no futuro. Sei que Franco tem grande velocidade e enorme potencial, e estamos ansiosos para ver o que ele pode fazer na Fórmula 1 — concluiu.

Primeiro argentino titular na Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane, que guiou pela Minardi entre 2000 e 2001, Colapinto abre mão do restante da temporada 2024 da Fórmula 2. Correndo pela MP Motorsport, ele era o sexto colocado no Mundial, com 96 pontos. O melhor resultado foi a vitória na corrida sprint em Ímola.

A estreia de Franco como titular da F1 acontece neste fim de semana no GP da Itália, que acontece no Autódromo Internacional de Monza.