Quatro brasileiros avançam às finais do Mundial de Boxe; confira

Neste sábado (13), Yuri Falcão passou pelo atual campeão olímpico

Rebeca Lima está na final do Mundial de Boxe 2025 (Foto: Divulgação/ World Boxing)
imagem cameraRebeca Lima está na final do Mundial de Boxe 2025 (Foto: World Boxing)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 13/09/2025
12:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta sexta-feira (12), o Brasil garantiu três vagas nas finais do Mundial de Boxe 2025, com Rebeca Lima (60kg), Luiz Gabriel Oliveira (60kg) e Isaias Ribeiro (90kg). Na manhã de sábado (13), foi a vez de Yuri Falcão (65kg) passar pela semifinal.

Agora, o Brasil tem quatro atletas na disputa pela medalha de ouro da competição disputada em Liverpool, na Inglaterra. As finais acontecem neste domingo (14).

Yuri Falcão passa por campeão olímpico

Yuri Falcão superou o cubano Erislandy Alvarez, medalhista de ouro em Paris 2024. O brasileiro venceu por 4 a 1, em luta válida pela categoria até 65kg. Yuri apostou na consistência e na escolha dos golpes certos.

Na final, Yuri enfrenta Asadkhuja Muydinkhujaec, do Uzbequistão. O brasileiro não terá vida fácil, já que o adversário também foi campeão olímpico em Paris 2024, mas na categoria até 71kg.

Rebeca Lima vence revanche

Rebeca Lima, na categoria até 60kg, venceu Viktoriya Grafeyeva, do Cazaquistão, por 4 a 1. A brasileira havia perdido para a cazaque na final da Copa do Mundo, em julho. 

Agora, Rebeca tem outra revanche nas quartas. A pugilista vai enfrentar a polonesa Aneta Rygielska, para quem teve sua outra derrota no ano. A luta aconteceu na estreia da Copa do Mundo Brasil 2025, em Foz do Iguaçu.

Vitórias apertadas

Tanto Luiz Oliveira, o “Bolinha”, quanto Isaias Ribeiro, o “Samurai”, venceram suas respectivas lutas por 3 a 2. Na categoria até 60kg, Luiz passou pelo búlgaro Radoslav Rosenov. Com essa vitória, o brasileiro soma 18 lutas de invencibilidade. Para aumentar essa meta, terá que superar, na final, o atual campeão olímpico do peso pena, Abdumalik Khalokov, do Uzbequistão.

Luiz Oliveira, bolinha, vai às quartas de final no Mundial de Boxe Liverpool 2025 (Foto: Jacob Hammond/World Boxing)
Luiz Oliveira, o "Bolinha", está invicto há 18 lutas (Foto: Jacob Hammond/World Boxing)

Já Isaias venceu Loren Alfonso, que nasceu em Cuba mas representa o Azerbaijão e tem duas medalhas olímpicas no currículo - bronze em Tóquio 2020 e prata em Paris 2024. Na final da categoria até 90kg, o brasileiro encara Turabek Khabibullaev, também do Uzbequistão.

Confira as finais dos brasileiros no Mundial de Boxe:

  • Feminino -60kg - Rebeca Lima (BRA) x Aneta Rygielska (POL)
  • Masculino -65kg - Yuri Falcão (BRA) x Asadkhuja Muydinkhujaev (UZB)
  • Masculino -90kg - Isaías Ribeiro Filho (BRA) x Turabek Khabibullaev (UZB)
  • Masculino -60kg - Luiz Oliveira (BRA) x Abdumalik Khalokov (UZB)

