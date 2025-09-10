Brasil garante quatro medalhas no Mundial de Boxe 2025
Atletas avançaram às semis nesta quarta (10)
Nesta quarta-feira (10), sete representantes brasileiros voltaram ao ringue pelo Mundial de Boxe, disputado em Liverpool, na Inglaterra. Todos duelos eram válidos pelas quartas de final da competição.
Rebeca Lima, Isaias Ribeiro, Luiz Oliveira e Yuri Falcão venceram suas lutas e avançaram às semis da competição. Com isso, os quatro brasileiros garantem medalha ao país, já que, no boxe, os perdedores da semifinal também sobem ao pódio.
Lutas do dia
Rebeca Lima, na categoria até 60kg, foi a primeira a conquistar a classificação nesta terça (10). Com domínio das ações e boas combinações de golpes, a brasileira venceu por unanimidade a colombiana Camila Bravo.
Na categoria até 90kg, Isaias Ribeiro, o "Samurai", se aproveitou da sua superioridade técnica e passou pelo americano Malachi Georges. Este ano, o brasileiro já havia superado o adversário na etapa de Foz do Iguaçu da Copa do Mundo e na final do Grand Prix da Tchéquia.
Luiz Oliveira, conhecido como "Bolinha", avançou à semi após derrotar o polonês Pawel Brach, na categoria até 60kg. Bolinha não perde desde julho de 2024, na estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Yuri Falcão foi o último brasileiro a garantir medalha no Mundial de Boxe. O pugilista venceu o japonês Nishiyama Shion, na categoria até 65kg.
Brasileiros eliminados
Tatiana Chagas (-54kg) foi derrotada pela coreana Im Aeji, repetindo o que aconteceu nas oitavas de final das Olimpíadas de Paris. Na categoria até 75kg, Viviane Pereira, a "Tanque", foi eliminada pela chinesa Wang Lina.
Já Wanderley Pereira (-80kg), foi superado por Yojerlin César, da França. Foi o terceiro confronto entre os dois este ano. Antes, o duelo estava empatado em 1 a 1.
Confira os confrontos das quartas:
- Rebeca Lima (BRA) x Viktoriya Grafeyeva (KAZ) - feminino -60kg
- Luiz Gabriel Oliveira (BRA) x Radoslav Rosenov (BUL) – masculino -60kg
- Isaias Ribeiro Filho (BRA) x Loren Berto Alfonso Domingues (AZE) – masculino -90kg
- Erislandy Alvarez Borges (CUB) x Yuri Falcão dos Reis (BRA) - masculino -65kg
