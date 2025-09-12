Assim que o Noche UFC deste sábado (13) acabar, o fã de artes marciais terá mais ação à sua disposição com o primeiro evento de boxe organizado pelo próprio Ultimate e com grandes nomes da nobre arte mundial. No main event, Saul ‘’Canelo’’ Álvarez enfrenta o invicto Terence Crawford em uma luta válida pelos cinturões supermédios de Saul, campeão indiscutível da categoria. O evento será transmitido pela Netflix a partir das 22h (horário de Brasília).

Canelo e Crawford são dois dos melhores boxeadores do mundo, e ambos estão na lista de top-10 melhores lutadores peso-por-peso do boxe mundial - Canelo em oitavo e Crawford em terceiro. O duelo promete mexer com as estruturas do esporte, já que marca o primeiro evento profissional organizado pela Zuffa Boxing, cujo promotor principal é Dana White, presidente do UFC.

A entrada de Dana White no boxe tem sido ensaiada há anos, com o próprio dirigente tendo feito críticas aos modelos presentes no esporte por muito tempo. Agora, a Zuffa Boxing achou o parceiro ideal, com o promotor saudita Turki Alashaikh e os dois colocaram o evento de pé, apesar de diversas barreiras.

Luta vale quatro cinturões

Canelo defende cinturões neste sábado (Foto: David Becker/Getty Images for Netflix)

Com isso, o fã de boxe terá a oportunidade de ver dois dos melhores boxeadores da atual geração lutando no auge de suas carreiras. Campeão indiscutível do peso supermédio, Canelo tem os cinturões das principais organizações (WBA, WBC, WBO e IBF). Crawford, por sua vez, já foi campeão indiscutível no meio-médio ligeiro e no meio-médio e é o atual campeão da WBA no médio ligeiro.

Como o duelo acontecerá no peso supermédio, apenas os cinturões de Canelo estarão em disputa. Mesmo em caso de derrota, Crawford permanece com seu cinturão médio ligeiro da WBA.

O mexicano Canelo Álvarez tem uma sólida carreira no boxe, com 63 vitórias (incluindo 39 nocautes), duas derrotas e dois empates em 67 lutas profissionais. Já o norte-americano Terence ‘’Bud’’ Crawford tem um cartel invicto de 41 vitórias em 41 lutas, incluindo 31 nocautes.

Possibilidade de história no boxe

Crawford busca feito histórico (Foto: David Becker/Getty Images for Netflix)

Crawford se diz animado pela possibilidade de fazer história no boxe, se tornando o único lutador masculino a ser campeão indiscutível em três categorias diferentes. Apesar do imenso desafio e de ser azarão nas casas de apostas, o norte-americano está confiante.

- Grandeza significa tudo para mim… porque tenho a chance, mais uma vez, de fazer algo que nenhum outro lutador fez antes: me tornar campeão indiscutível três vezes. Minha amiga Claressa Shields já fez isso na divisão feminina, mas eu fui o primeiro a fazer duas vezes na masculina… e agora vou ser o primeiro a fazer três - prometeu ‘’Bud’’.

Orgulho mexicano do UFC ao boxe

Canelo representa mais uma geração de brilhantes boxeadores mexicanos e está ciente de sua responsabilidade perante à sua torcida. Ele terá a oportunidade de lutar perto de uma data simbólica para o povo mexicano (dia 16 de Setembro, início da Guerra de Independência do México) e está pronto para trazer orgulho novamente ao seu povo.

- Sempre tive muito orgulho de representar o meu povo, minhas raízes e minhas origens. Todo mundo sabe o quanto me orgulho de ser mexicano… Momentos difíceis significam que grandes momentos estão por vir, e grandes momentos estão chegando para todos nós - declarou Álvarez.

O evento foi cuidadosamente marcado para a mesma data do Noche UFC para que a contribuição mexicana aos esportes de combate fosse devidamente celebrada não só no MMA, mas também no boxe.