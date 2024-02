- Travis é um cara que eu assistia quando ainda estava na faculdade. Quando eu tive a oportunidade de trocar camisas com ele, foi um dos momentos mais legais de todos. Quando ele me viu e falou "tudo bem?" para mim em 2018, no meu segundo ano da liga, foi um dos dias mais legais da minha vida. Então, eu sempre fui um grande fã de Travis Kelce. O fato que eu pude virar amigo dele, competir com ele, comandar a Tight-End U (encontro anual de tight-ends) com ele, e apenas conviver com ele é sensacional. Ele é um jogador fantástico, provavalmente um hall da fama unânime - comentou Kittle.