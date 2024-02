Aconteceu, na noite de segunda-feira (6), o Media Day do Super Bowl LVIII, com entrevistas coletivas e encontro das equipes finalistas. O primeiro time a falar com a imprensa foi o Kansas City Chiefs, representado por Patrick Mahomes e Travis Kelce. O tight-end falou sobre a importância do jogo, parabenizou a namorada Taylor Swift pelo prêmio de álbum do ano conquistado no Grammy's e revelou promessa feita à cantora.