Antetokounmpo brilha, e Grécia supera jejum de 16 anos do EuroBasket

A classificação da Grécia para as semifinais do EuroBasket tem nome e sobrenome: Giannis Antetkounmpo. Em meio a dúvidas sobre seu futuro na NBA, o ala do Milwaukee Bucks é grande destaque do elenco grego dentro e fora de quadra. Com 29 pontos e seis assistências do astro, a seleção levou a melhor sobre a Lituânia para quebrar o jejum de 16 anos sem avançar no mata-mata do torneio europeu.

continua após a publicidade

➡️ Virou futebol? Wemby ‘cria’ torcida organizada do Spurs na NBA

A última vez que a Grécia havia chegado a uma semifinal do EuroBasket aconteceu em 2009, quando a equipe foi derrotada pela Espanha. Na ocasião, a seleção grega perdeu a partida por 82 a 64 ao ser dominada pelo elenco liderado por Pau Gasol. O time espanhol, inclusive, conquistou o título naquele ano em um jogo tranquilo contra a Sérvia.

Na atual edição, Antetokounmpo se destaca como o segundo maior pontuação da EuroBasket, atrás apenas de Luka Doncic, que foi eliminado nas quartas de final. O ala-pivô conta com uma média de 29,8 pontos, além de nove rebotes e 67% de aproveitamento - terceiro maior da competição - por jogo.

continua após a publicidade

Para conquistar a vaga história na final, a Grécia terá a Turquia como próximo adversário. A seleção turca conta com a grande surpresa do torneio, o pivô do Houston Rockets, que está na liderança da votação para MVP do EuroBakest. O duelo acontecerá, às 15h (de Brasília), nesta sexta-feira (12).

Futuro do Antetokounmpo na NBA

Em meio a rumores sobre sua saída, Giannis Antetokounmpo continuará a jogar pelo Milwaukee Bucks no início da temporada 2025/26 da NBA. A informação foi divulgada neste domingo (31) pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana. A confirmação, inclusive, chega junto do anúncio da contratação de Thanasis Antetokounmpo, irmão mais velho do astro grego, pela franquia.

continua após a publicidade

A definição sobre a permanência de Antetokounmpo coloca fim momentaneamente às especulações sobre seu futuro na equipe. O ala de 30 anos nunca afirmou categoricamente que ficaria no Bucks, mas também não expressou interesse em deixar a única franquia que defendeu em seus 12 anos de carreira na liga.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte