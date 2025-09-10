NBA anuncia mudança inovadora para a temporada 2025/26; confira
A NBA anuncia uma mudança na forma como as estatísticas de arremessos são registradas
A NBA anunciou nesta quarta-feira (10) uma mudança na forma como as estatísticas de arremessos são registradas. A alteração, que entrará em vigor a partir da temporada 2025/26, visa a não prejudicar os jogadores que tentam arremessos de longa distância no estouro do cronômetro ao final dos períodos.
Até a última temporada, quando um jogador arriscava um arremesso do meio da quadra ou de muito longe nos segundos finais de um quarto e não convertia, a tentativa era registrada como um erro nas estatísticas individuais do atleta. Com a nova regra, o arremesso perdido será contabilizado como um desperdício para a equipe, e não mais para o jogador.
A medida tem como objetivo principal incentivar os atletas a arriscarem esses arremessos que, apesar de difíceis, podem ser decisivos.
A nova regra já foi testada durante a última edição da NBA Summer League, torneio de pré-temporada que serve como laboratório para a liga. A expectativa é que, com a mudança, o número de tentativas de arremessos nos segundos finais dos períodos aumente, proporcionando mais emoção aos fãs do basquete.
Estrela da NBA quebra recorde histórico no EuroBasket
O pivô Alperen Sengun, estrela da seleção turca e do Houston Rockets da NBA, alcançou um feito histórico na última terça-feira (9) ao se tornar o jogador mais jovem a registrar um triplo-duplo em uma partida do EuroBasket.
O turco de 23 anos, teve uma atuação de gala, contribuindo com 19 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, sendo fundamental para a classificação de sua equipe para as semifinais do torneio europeu.
