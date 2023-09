O ala-pivô Boriša Simanić, da seleção sérvia de basquete, precisou retirar um rim em cirurgia após tomar uma cotovelada na partida contra o Sudão do Sul, válida pela Copa do Mundo e disputada na quarta-feira (30). O procedimento foi realizado no domingo (3), conforme informado pela Federação Sérvia de Basquete.