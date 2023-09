Grandes favoritos ao título, os Estados Unidos chegam pressionados depois de sofrer a primeira derrota na competição. Os norte-americanos venceram Nova Zelândia, Grécia, Jordânia e Montenegro, mas perderam para a Lituânia no domingo (3). Principal destaque da equipe na última partida com 35 pontos anotados, Antony Edwards, de apenas 22 anos, tem a responsabilidade de liderar o "Dream Team" às semifinais. Antes do jogo contra os lituanos, o ala-armador afirmou que "não estava preocupado" com os adversários.