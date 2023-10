????Bronze - final por equipes masculina

????Bronze - Barras Assimétricas com Flávia Saraiva

????Prata - final por equipes feminina

????Prata - individual geral com Diogo Soares

????Prata - individual geral com Flávia Saraiva

????Prata - Solo com Arthur Nory

????Prata - Barras Assimétricas com Rebeca Andrade

????Prata - Solo com Flávia Saraiva

????Prata - Barra Fixa com Bernardo Miranda

????Prata - Trave com Flávia Saraiva

????Prata - Salto com Arthur Nory

????Ouro - Salto com Rebeca Andrade

????Ouro - Trave com Rebeca Andrade

????Ouro - Barra Fixa com Arthur Nory