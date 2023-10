"O jogo de hoje foi um ótimo nível, ela soube manter o nível alto. No terceiro set consegui subir um pouco mais o nível e acho que pegou um pouco ela de surpresa. Gostei bastante da minha atitude de ficar no jogo, soube estar no jogo nos momentos importantes. Tive dois set-points contra no primeiro set e consegui salvá-los muito bem. Infelizmente no final do segundo set perdi algumas chances, mas ela jogou muito no limite e acabou acertando, não consigo controlar certas coisas. Soube aceitar isso muito bem para começar bem o terceiro set. Fui mais agressiva, empurrei ela jogando pesado e abrindo a quadra e isso fez a diferença", disse a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB.