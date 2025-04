Quando é a próxima competição de Rebeca Andrade? Confira

Após o ciclo olímpico espetacular de Rebeca Andrade, coroado com um ouro, duas pratas e um bronze conquistados nos Jogos de Paris 2024, os brasileiros estão ansiosos para rever a ginasta na ativa, porém, isso só deve acontecer no segundo semestre de 2025. Conforme antecipado pela própria atleta após as Olimpíadas, seu desejo era de dar uma pausa e se recuperar antes de retornar às competições.

O desgaste físico foi um dos principais fatores para a decisão de Rebeca Andrade que, ao longo de sua carreira, sofreu com lesões e já passou por três cirurgias nos joelhos. Por esse motivo, ela chegou a declarar que não pretende mais competir no solo, aparelho em que conquistou o ouro olímpico em Paris.

- É pesado pra minha perna, meus joelhos, meus pés, meu tendão. São dores de cabeça e que eu sinto que eu não preciso ter mais. Eu não preciso mais provar nada pra ninguém, sabe? Eu já fiz tudo que eu podia fazer dentro do meu esporte, eu sou muito orgulhosa de tudo que eu conquistei - disse a ginasta, na época, em conversa com a imprensa.

Rebeca chegou a disputar o Brasileiro de Ginástica em setembro do ano passado, quando competiu apenas no salto e nas barras assimétricas, aparelho em que terminou como campeã. Desde então, além de compromissos pessoais e comerciais, Rebeca tem se dedicado aos treinamentos e à recuperação física.

A temporada da Seleção Feminina de Ginástica começou no último fim de semana, com a disputa do Troféu Cidade de Jesolo, na Itália. Sem as principais estrelas da modalidade, o Brasil foi representado por atletas das categorias adulta e juvenil. Na categoria adulta, Julia Coutinho, de apenas 15 anos, foi a quinta melhor no solo. O time juvenil foi o quinto colocado na competição por equipes.

Rebeca Andrade deve voltar a competir apenas no segundo semestre (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Calendário da ginástica em 2025

A principal competição prevista no calendário da ginástica artística é o Mundial, em outubro, em Jacarta, na Indonésia, além das etapas de Copa do Mundo, que acontecem todos os meses até setembro. Já no calendário nacional, está previsto o Campeonato Brasileiro de Ginástica, em setembro, e o Torneio Nacional de Ginástica Artística, em novembro.