Estrelas da seleção de ginástica fecham novo acordo de patrocínio

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, nesta quarta-feira (16), a renovação de patrocínio com a Medley para o próximo ciclo olímpico (Los Angeles-2028). As atletas Júlia Soares e Lorrane Oliveira também fecharam parceria com a rede farmacêutica. O evento foi realizado no Centro de Treinamento Time Brasil, Barra da Tijuca (RJ).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Parceria de Júlia e Lorrane com a Medley

Medalhistas de bronze em Paris-2024, Júlia Soares e Lorrane Oliveira foram anunciadas como parceiras da Medley. A curitibana, de apenas 19 anos, integrará o Time Olímpico Medley, sendo uma aposta da marca para a nova geração de atletas. Por outro lado, a carioca, de 27 anos, contribuirá em ações de comunicação ao longo do ano.

Parceria COB e Medley

O novo acordo entre a Medley e o COB terá um tempo de duração de mais seis anos. Com isso, ao final da renovação, o Comitê Olímpico do Brasil e a rede farmacêutica completarão 20 anos de parceria. Fundada há 30 anos, a Medley faz parte da unidade de genéricos da Sanofi, desde 2009.

continua após a publicidade

➡️Indicada, Rebeca Andrade confirma presença no prêmio Laureus

O que mais aconteceu

O COB anunciou que lançará em maio o curso "Saúde Mental no Esporte". Essa iniciativa é parte do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), braço educacional da entidade. O curso tem como público-alvo atletas, treinadores, gestores, integrantes de equipes multidisciplinares e outros envolvidos com o esporte. Além disso, o Comitê Olímpico do Brasil anunciou a ampliação dos serviços de saúde mental e performance também para técnicos, equipes de apoio e profissionais do entorno esportivo.