Qual o chaveamento do Brasil na VNL feminina?

Publicada em 19/06/2024 - 15:03 • Bangkok (THA)

Com o fim da terceira e última semana da Liga das Nações de Voleibol Feminino, as quartas de final já estão definidas para a fase de mata-mata a competição. E o Brasil, fez uma campanha belíssima sendo líder invicta, com as impressionantes 12 vitórias e somando 34 pontos na liderança isolada.

As equipes classificadas para as quartas de final são: Brasil Itália, Polônia, China, Japão, Turquia, Estados Unidos e Tailândia (país-sede).

Para a última fase, as oito melhores equipes da tabela se classificam para disputar a final na Tailândia. O formato é de mata-mata com quartas de final, semifinal e final, entre os dias 20 a 23 de junho.

A seleção classificada como primeira colocada enfrenta as anfitriãs tailandesas. Sendo assim, o Brasil pega a Tailândia como as adversárias. O restante do chaveamento acontece da seguinte forma: o 2º colocado enfrenta o 7º, o 3º enfrenta o 6º e o 4º enfrenta o 5º.

As brasileiras vêm em busca de um título inédito. A Seleção Brasileira terminou na quarta posição na edição inaugural do torneio e foi vice nos anos seguintes (em 2020, não houve competição devido à pandemia de Covid-19). No último ano, acabou eliminada nas quartas de final. Atualmente, o Brasil está na terceira posição do ranking da FIVB.