Com a criação do NBB (Novo Basquete Brasil), várias equipes de futebol passaram a apostar na criação de um time de basquete. Atualmente, alguns dos principais clubes do G12 do futebol e até fora dele tem investido no esporte da bola laranja.

Um levantamento feito pelo portal “Esportelândia”, elencou as principais equipes do nosso futebol que também estão presentes no basquete, independente da liga.

Grandes clubes de futebol que também tem equipe de basquete

Flamengo

Corinthians

Vasco da Gama

Palmeiras

São Paulo

Santos

Cruzeiro

Botafogo

Fluminense

Vitória

Sport Recife

Sampaio Corrêa

Fortaleza

Coritiba

Avaí

Dessa liga, cabe lembrar que nem todos estão no NBB, que é popularmente a principal liga de basquete no Brasil. Equipes como Fluminense, Vitória, Santos e Cruzeiro disputam o Campeonato Brasileiro da CBB, que é uma competição paralela do Novo Basquete Brasil, que é organizada pela LNB.

Além disso, o Santos também atua no basquete 3 vs 3, basquete em cadeira de rodas e nas categorias de base. O Fluminense também aposta muito em seus jovens.

Times do NBB

Atualmente, na disputa da temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil temos Flamengo, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Vasco e o Fortaleza. O Rubro-Negro carioca, inclusive, é o maior vencedor da competição, com sete conquistas.

Fluminense, Vitória e Cruzeiro manifestaram interesse em ingressar na atual edição do NBB. As três equipes estavam na disputa do Campeonato Brasileiro e sinalizaram interesse em migrar para o campeonato da LNB. Apesar disso, após o congresso, a entrada não se concretizou mas a presença das equipes em futuras competições não está descartada.