O americano Taylor Fritz, número cinco do mundo, alcançou, neste sábado (16), a decisão do ATP World Finals, torneio com os oito melhores do ano realizado em Turim, na Itália. Na estreia no torneio, Fritz derrotou o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 1.

continua após a publicidade

➡️Bia Haddad vira de forma incrível e empata para o Brasil contra a Argentina

A vitória do estadunidense terminou com parciais de 6/3, 3/6, e 7/6 (7/3) após 2h20min de duração. Esta foi a sétima vitória em doze jogos de Fritz contra Zverev, a quarta consecutiva. Ele quebra uma série de oito vitórias seguidas do alemão, que vinha de título do Masters 1000 de Paris, na França — além de ter vencido o espanhol Carlos Alcaraz na fase de grupos.

Taylor Fritz comemora ponto em cima de Alexander Zverev, em jogo do ATP Finals (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Vitória de Fritz em cima de Zverev encerra jejum

Fritz quebrou jejum de 18 anos em que os Estados Unidos não tinha um representante na decisão do ATP World Finals. O último a alcançar o feito foi James Blake, que na ocasião perdeu para Roger Federer em Xangai, na China.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, Taylor Fritz irá encarar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, ou o norueguês Casper Ruud, sétimo colocado. Os dois se enfrentam ainda neste sábado (16), às 16h30, no horário de Brasília.