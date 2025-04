STU National Criciúma: Confira os resultados deste sábado

O segundo dia do STU National, realizado em Criciúma, contou com os maiores nomes do skate brasileiro na atualidade. Neste sábado (19), aconteceu a disputa das semifinais das categorias street e park, masculino e feminino. Foram duas baterias disputadas, com 12 atletas classificados para as finais de suas modalidades. A disputa do título de cada modalidade acontece neste domingo (20), a partir das 10h40.

A primeira disputa deste sábado foi a semifinal da categoria park masculino. Três dos 12 skatistas na disputa entraram no “9 Club”, quando ultrapassam a casa dos 90 pontos: os catarinenses Pedro Carvalho, Nicolas Falcão e Kalani Konig, este o atual campeão brasileiro, que terminou com o melhor desempenho do dia (93,13). A decisão da modalidade está prevista para abrir o evento neste domingo e terá transmissão do Esporte Espetacular.

Em seguida, foi a vez do street feminino mostrar seu potencial. Com nomes importantes como Isabelly Ávila, tricampeã do STU National, quem garantiu a classificação foram as atletas Duda Ribeiro, Carla Karolina, Pamela Rosa, Maria Almeida, Gabriela Mazetto, além da tricampeã, que vai em busca de mais um troféu. No entanto, o destaque do dia ficou com Maria Almeida que avançou com a melhor nota para final da categoria.

A disputa das semifinais do street masculino e park feminino ficaram para este domingo, por conta das chuvas que atingiram a cidade catarinense no final da tarde.

Confira os classificados de cada modalidade:

Street Feminino - Semifinal

1- Maria Almeida (86.68)

2- Duda Ribeiro (84.19)

3- Gabriela Mazetto (83.53)

4- Carla Karolina (82.54)

5- Isabelly Ávila (79.86)

6- Pamela Rosa (78.66)

Park Masculino - Semifinal



1- Kalani Konig (93.13)

2- Pedro Carvalho (91.01)

3- Nicolas Falcão (91.00)

4- Rafael Tomé (89.96)

5- Gustavo Picaski (86.93)

6- Ian Poleto (83.09)

Os portões serão abertos às 10h para o público acompanhar as finais de cada modalidade, neste domingo (20). Para garantir sua entrada de forma gratuita é necessário fazer a retirada do ingresso. O ingresso é válido apenas para o dia selecionado e é necessário levar 1kg de alimento para acessar o evento.

