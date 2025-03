Hugo Gaston, de 24 anos, será o próximo adversário de João Fonseca na noite desta sexta-feira (14), pelas quartas de final do Challenger 175 de Phoenix, torneio que distribui uma premiação de US$ 250 mil (R$ 1.435 milhões). O duelo acontece às 23h (horário de Brasília), com transmissão pelo Challenger TV da ATP e pelo Sportv 3.

O francês é um atleta muito talentoso e ocupa atualmente a 93ª posição no ranking mundial. No auge de sua carreira, chegou a ser o número 58 do mundo e teve um excelente desempenho no circuito juvenil.

Quem é Hugo Gaston, próximo adversário de João Fonseca?

Hugo Gaston é o próximo adversário de João Fonseca (Foto: Christophe ARCHAMBAULT/AFP)

Gaston conquistou o prestigiado título do Orange Bowl em 2017 e, na temporada seguinte, sagrou-se campeão de duplas do Australian Open ao lado de Clément Tabur. Em 2018, representou a França na Olimpíada Juvenil em Buenos Aires, onde foi o porta-bandeira do país. No evento, brilhou ao conquistar a medalha de ouro em simples e o bronze nas duplas e duplas mistas. Com isso, alcançou a vice-liderança do ranking juvenil mundial.

Em 2020, Hugo Gaston ganhou destaque ao alcançar as oitavas de final de Roland Garros no circuito profissional, derrotando o campeão de 2015, Stan Wawrinka. No ano seguinte, foi finalista do ATP 250 de Genebra, na Suíça.

Em maio de 2023, esteve envolvido em uma polêmica ao ser multado em 144 mil euros por intencionalmente jogar uma bola que estava em seu bolso durante uma partida contra Borna Coric no torneio de Madri, tentando interromper o ponto. Após recorrer, conseguiu reduzir a multa pela metade, mas o caso gerou repercussão e levou a ATP a endurecer as penalidades para infrações semelhantes.

No início de 2024, Hugo Gaston acumulava apenas uma vitória antes do Challenger de Phoenix, com eliminações na estreia no Rio Open, Buenos Aires e Santiago, além de um único triunfo no Australian Open. No entanto, esta semana tem sido positiva para o francês, que superou o poderoso saque do americano Reilly Opelka na última quinta-feira.

Hugo Gaston é conhecido por seu estilo de jogo único e pouco convencional. Canhoto, ele explora o saque aberto na quadra de vantagem, uma estratégia comum entre jogadores canhotos. Além disso, faz uso frequente de dropshots, buscando desestabilizar seus adversários. Uma de suas jogadas características é acertar um dropshot logo após abrir a quadra com o saque, obrigando o oponente a percorrer uma grande distância para alcançar a bola.

FICHA TÉCNICA 🎾

João Fonseca x Hugo Gaston

Challenger de Phoenix - Quartas de final

📆 Data: sexta-feira, 14 de março de 2025

🕐 Horário: a partir das 23h (de Brasília)

🌎 Local: em Phoenix, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV e Challenger TV, através do site da ATP