João Fonseca x Gaston: saiba horário e onde assistir ao jogo

João Fonseca segue fazendo fila no Challenger de Phoenix, no Arizona. E, nesta sexta-feira (14), o número 1 do Brasil e 80º mundo volta à quadra central, dessa vez em confronto que vale vaga na semifinal. O desafio agora do algoz do russo Pavel Kotov (102º) na estreia, e do alemão Jan-Lennard Struff (46º) mede forças contra o francês Hugo Gaston, 93º, de 24 anos. O duelo inédito será transmitido ao vivo pelo Sportv 3 e pela Challenger TV, no site da ATP, não antes das 23h (de Brasília). ➡️Clique para assistir no Sportv

João Fonseca superou chuva e frio nesta quinta



Na partida desta quinta, contra Struff, que foi atrasada por quase uma hora devido ao mau tempo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira teve que superar o frio. Além, é claro, do adversário, de 34 anos e ex-21º do mundo:

- As condições climáticas hoje estavam difíceis, muito frio, chuva. Mas estou feliz como lutei, diante de um grande adversário - celebrou João Fonseca.

Atual bicampeão no Arizona e principal favorito ao título, o português Nuno Borges (36º) também está nas quartas de final, graças ao triunfo sobre o britânico Jacob Fearnley (81º), por 6/2 e 7/5. Nesta sexta, o adversário será o anfitrião e convidado Colton Smith (261º), em duelo inédito. Quem avançar enfrenta, nas semifinais, sábado, o cazaque Alexander Bublik (82º) ou o francês Corentin Moutet (79º), que venceram, respectivamente, o australiano Rinky Hijikata (6/2, 5/7 e 6/3) e o espanhol Pedro Martinez (6/4 e 6/3).

FICHA TÉCNICA 🎾

João Fonseca x Hugo Gaston

Challenger de Phoenix - Quartas de final

📆 Data: sexta-feira, 14 de março de 2025

🕐 Horário: a partir das 23h (de Brasília)

🌎 Local: em Phoenix, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV e Challenger TV, através do site da ATP

